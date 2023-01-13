Acil servis personellerine triyaj eğitimi verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde acil servisine başvuran hasta ve yaralıların yaralanma tiplerine, o andaki aciliyet durumlarına göre sınıflandırılıp hastaneye yatırma ve tahliye konularında öncelik derecelerinin tespit edilmesi eğitimi verildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi eğitim biriminin koordinasyonunda, hastane toplantı salonunda Acil Servis Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Hanife Çiftçioğlu Yıldız tarafından hastane acil servisine başvuran hasta ve yaralıların yaralanma tiplerine, o andaki aciliyet durumlarına göre sınıflandırılıp tedavi, hastaneye yatırma ve tahliye konularında öncelik derecelerinin tespit edilmesi amacıyla triyaj eğitimi düzenlendi.

Eğitim ile ilgili bilgiler veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Düzce Atatürk Devlet Hastanemiz Acil Servisinde görevli personellere düzenli aralıklarla triyaj eğitimi verilmekte. Triyaj sistemi acil servislere yönelen hizmet talebini ve akışını güvenle sürdürebilmek için kullanılan bir klinik risk yönetim sistemidir. Triyaj uygulaması ile müdahale için bekleyebilecek ve bekleyemeyecek olan hastalar tespit edilir ve tıbbi bakımın, öncelikle en ciddi ve en acil olan olguya sunulması mümkün kılar. Bu nedenle; triyaj kararının bilimsel temellere sahip sağlam bir metodolojiye dayandırılması gerektiğinden, aciliyet düzeyini çeşitli kategorilere ayıran triyaj sistemleri geliştirilmiştir. Bununla birlikte; acil servislerde kurumsal, uygulayıcı ya da hastalarla ilgili çeşitli faktörlere bağlı olarak triyaj sürecinde, zaman zaman aksamalarda görülebilmektedir. Söz konusu aksamalar ise hastaların acil serviste kalış süresinin uzamasına ve acil servislerde yoğunluğa neden olabilmektedir.

Tüm bu sorunların önlenebilmesi noktasında verilen eğitimlerin, hastanemiz acil servis triyaj uygulayıcılarının yetkinliğinin geliştirilmesi, triyaj sisteminin hatasız şekilde ilerleyebilmesi, acil servislerde ölüm ve sakatlık risklerinin düşürülmesi, hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, sağlık giderlerinin azaltılması, hasta akışının ve güvenliğinin sürdürülmesine önemli düzeyde katkı sağlayacaktır” dedi.