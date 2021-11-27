DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı merkezi müdürlüğü ekipler, vatandaşlara Acil durumlarda tek numara 112 olduğu ile ilgili olarak bilgilendirme broşürü dağıttı.

Ülke genelinde uygulamaya konulan Acil durumlarda 112 numarası ile ilgili tanıtımlar devam ediyor. Düzce Acil Çağrı merkezi Müdürlüğü’nde görevli personeller vatandaşlara kurum ile ilgili bilgiler veren tanıtım broşürleri dağıtımına başladı. Ekipler Bahçeşehir bölgesinde esnaf, öğrenci ve vatandaşlara tanıtım broşürü dağıtarak Acil durumlarda tek numaranın 112 olduğunu bilgilendirerek aktardı.