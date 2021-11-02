“Açık Kapı” uygulaması gerçekleştirdi

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ilk “Açık Kapı” uygulamasını Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zafer Akbaş’ın katılımıyla, çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleştirdi.

Yönetimde; adalet, şeffaflık ve katılımcılığı ilke edinen Düzce Üniversitesi, uygulamaya geçirdiği “Açık Kapı” ile tüm mensuplarımızın; görüş, öneri, istek ve şikayetlerini dinliyor. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Rektörlük olarak hayata geçirilen uygulama, Üniversitenin tüm birimlerince benimsenerek, titizlikle uygulanıyor.

Dört enstitüsünü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adı altında birleştiren Düzce Üniversitesi, hizmet kalitesini artırmak ve beklentilere cevap vermek amacıyla birçok katılımcı etkinliğinden bir tanesi olan “Açık Kapı” uygulamasını, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün de işlevsel hale getirmesi mensuplarına aidiyet bağlarının güçlenmesinin yanında önemli fırsatlar da sunuyor.

Öğrenciler başta olmak üzere, akademik ve idari personelerin de istek ve önerilerini birebir dinleyen Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zafer Akbaş, kendisiyle görüşmeye katılan herkesin düşüncelerini önemsediğini söyledi. Bu uygulamaların hem kurum, hem de hizmet alanlar açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu dile getiren Prof. Dr. Akbaş, tüm katılımcılara teşekkür etti.