Açık kapı günü ile çözüm odaklı çalışma ilke haline getirildi

Akademik ve idari personeller ile öğrenciler başta olmak üzere iç ve dış paydaşların sorunlarını, eleştirilerini, gözlem, tespit ve önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla başlatılan Açık Kapı uygulaması, Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

34. Açık Kapı Gününde paydaşlarla bir araya gelen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, onların soru, fikir, görüş ve çözüm önerilerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu. Yenilikçi, şeffaf ve hesap veren bir yüksek öğretim kurumu olmanın sorumluluğuyla bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Rektör Çakar, Açık Kapı Günü’nün Düzce Üniversitesi’nin kurumsallaşmasına da katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Şu ana kadar binlerce mensubu ve kurum dışından gelen misafirleri ağırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Çakar, iyi bir sinerji oluşturulduğuna ve çözüm odaklı çalışmanın bir ilke haline getirildiğine dikkat çekti.

Açık Kapı Günü’ne katılım sağlayan paydaşlar ise, Düzce Üniversitesi Yönetimi ile yüz yüze görüşme imkanı elde ettikleri; görüş, öneri ve sorunları birinci elden ilettikleri için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür etti.