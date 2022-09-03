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Açı Eğitim Kurumundan Sözbir’e hayırlı olsun ziyareti
DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
DÜZCE 03.09.2022, 12:16
DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i Düzce Açı Eğitim Kurumları Kurucusu Tamer Erdinç ziyaret etti.
Erdinç, hayırlı olsun dileğinde bulunarak eğitimde işbirliğine her zaman hazır olduklarını söyledi. Rektör Sözbir ise nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.
Tamer Erdinç, Rektöre günün anısına tablo hediye etti.
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