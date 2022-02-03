Açı Eğitim Kurumlarında erken kayıtta indirim başladı

Düzce Açı Eğitim kurumları gelen yoğun talep üzerine erken kayıtta indirim başlattı.

Düzce’de hem eğitim hem de sosyal organizasyonlara sağladığı destekle velilerin ve öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alan Düzce Açı Eğitim Kurumları, yeni dönem için erken kayıt yaptıran öğrenci ve velilere indirim yapma kararı aldı. Uzman kadrosuyla eğitim alanında Düzce’de başarı çıtasını artırmayı amaçlayan Düzce Açı Eğitim Kurumu yaptığı kampanya ile erken kayıt yaptıran öğrenciler 2021 yılı fiyatları ile kayıt olabilecek. 8. Sınıf LGS hazırlık kursu, 9.-10.-11. Sınıf öğrencilerine okul destek programı, 12. sınıf öğrencilerine ve mezunlar için ise sınava hazırlık programı uygulayarak öğrencileri başarı çıtasını artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Düzce Açı Eğitim Kurumları özgün ve kaliteli güçlü yayın desteği, okul sınavlarına hazırlık çalışmaları, etkin rehber hizmeti, uzman öğretmen kadrosu, kariyer planlama uzmanları, modern derslikler ve açı TV ile 30 yıllık tecrübesiyle öğrenci ve velilere başarılı bir eğitim sağlıyor.

Erken kayıt avantajından faydalanmak isteyenler Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı NO:75\B adresinden ve 0380 524 49 00 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.