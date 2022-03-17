Abdülhamid Han konferansı ilgi topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü öğrenci yurtlarında başlattığı konferans serisine bir yenisini daha ekleyerek, Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurdunda Abdülhamid Han konferansı düzenledi.

Düzce’de gençlere yönelik çeşitli faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Gençlik ve Spor Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelikte çeşitli konferanslarına devam ediyor. Bu kapsamda Necla Pekolcay kız öğrenci yurdu konferans salonunda öğrencilere Abdülhamit Han konferansı düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansı Düzce Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Kenan Karagöz gerçekleştirdi.