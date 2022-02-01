AB ülkelerine Düzce’den fındık ihracatı hız kesmedi

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de 2021 yılında AB ülkelerine 19 bin 467 ton 486 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşti. Fındık ihracatı bir önceki yıla göre arttı.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de 39 ilde, 700 bin hektar alanda binlerce çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden biri olan Düzce’de de 2021 yılı bir önceki yıla göre verimli geçti.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce’den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere 2021 yılı Ocak ayında 2 bin 428 ton 529 kilo, Şubat ayında 2 bin 374 ton 602 kilo, Mart ayında bin 570 ton 310 kilo, Nisan ayında bin 84 ton 65 kilo, Mayıs ayında 299 ton 300 kilo, Haziran ayında 460 ton 740 kilo, Temmuz ayında 357 ton 930 kilo, Ağustos ayında 443 ton 790 kilo, Eylül ayında 2 bin 472 ton 180 kilo, Ekim ayında 3 bin 440 ton 900 kilo, Kasım ayında 3 bin 411 ton 20 kilo, Aralık ayında ise bin 124 ton 120 kilo olmak üzere toplamda 19 bin 467 ton 486 kilo iç fındık ihracatı gerçekleştiğini bildirdi.

Fındık ihracatı geçen yol en çok Ekim ayında gerçekleşirken en az ise mayıs ayında gerçekleşti.

2020 yılında 18 bin 596 ton iç fındık ihraç edilirken 2021 yılında bu rakam 877 ton 486 kilo artarak 19 bin 467 ton 486 kilo olarak gerçekleşti.