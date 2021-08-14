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AB ülkelerine 357 ton 930 kilo fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de Temmuz ayında AB ülkelerine 357 ton 930 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

DÜZCE 14.08.2021, 10:01
AB ülkelerine 357 ton 930 kilo fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de Temmuz ayında AB ülkelerine 357 ton 930 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden biri olan Düzce’de de 2021 yılı fındık hasadı başladı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce’den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere Temmuz ayında işlenmiş 357 ton 930 kilo iç fındık ihracatı gerçekleştiğini bildirdi.
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