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AB proje eğitimleri devam ediyor
DÜZCE BELEDİYESİ PROJE OFİSİ TARAFINDAN, KENT KONSEYİ GRUPLARINA YÖNELİK BAŞLATILAN AB PROJE EĞİTİMLERİNİN İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
DÜZCE 27.10.2020, 18:19
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Proje Ofisi tarafından, Kent konseyi gruplarına yönelik başlatılan AB proje eğitimlerinin ilki gerçekleştirildi.
Düzce Belediyesi Proje Ofisi, Avrupa Birliği (AB) üzerinden proje bazlı sağlanan fonlara yönelik çalışmalarını arttırdı. Proje Ofisi, bu kapsamda kent konseyi çalışma gruplarına yönelik AB proje yazma eğitimleri vermeye başladı. Düzce Belediyesi Encümen toplantı salonunda gerçekleşen toplantıların ilki gençlik meclisinin katılımıyla yapıldı. AB proje fonlarına nasıl ve ne şekilde başvuruda bulunulabileceği, proje içerikleri ve detaylar konusunda yapılan bilgilendirme eğitimleri her hafta farklı çalışma gruplarıyla devam edecek.
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