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80 kişilik ekip kenti temizliyor

Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan 80 kişilik ekip, çim biçme, yabani otların temizliği ve parklardaki bakım çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE 23.06.2021, 17:19
80 kişilik ekip kenti temizliyor

Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan 80 kişilik ekip, çim biçme, yabani otların temizliği ve parklardaki bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkan Faruk Özlü’nün “Düzce bizim evimiz” sloganıyla başlattığı çevre çalışmaları kapsamında, temizlik, çiçek ekimi, park ve bahçelerin bakımları ve yabani ot temizliği çalışmaları yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 80 saha personeli ve iş makinesi destekli 15 çalışanından oluşan 13 ekip ile sahaya inerek, temizleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
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