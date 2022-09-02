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7’den 70’e zafer koşusuna katıldılar
Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı dolayısıyla Zafer Koşusu gerçekleştirildi. Koşuda dereceye girenlere özel hediyeler verildi.
DÜZCE 02.09.2022, 14:30
Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı dolayısıyla Zafer Koşusu gerçekleştirildi. Koşuda dereceye girenlere özel hediyeler verildi.
Düzce Spor Akademisi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Zafer Koşusu gerçekleştirdi. Kent Park önünden başlayan ve İstanbul Caddesi boyunca devam eden Zafer Koşusuna genci yaşlısı birçok sporsever katıldı. 2 kilometrelik parkur Düzce Belediyesi önünde sona erdi.
Zafer koşusunda dereceye giren sporculara Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Tüfekçi, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Gülay Ercan madalyalarını ve özel hediyelerini takdim etti.
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|10
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|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
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|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
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|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
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|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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