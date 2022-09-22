70 yıllık cami yeniden yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 1952 yılında yapılan tarihi Aydınpınar Camii’nde söküm çalışmaları başlatıldı. Rekonstrüksiyon projesinin uygulanacağı cami, yeniden yapılacak.

70 yıl önce Düzce’nin Aydınpınar köyünde taş temel üzerine ahşap çatkı arası tuğla örgü ile yapılan tarihi cami de söküm çalışmalarına başlandı. 1952 yılında yapılmasının ardından 2 deprem atlatan, daha sonra atıl vaziyette kalan cami geçtiğimiz haftalarda restorasyon yapılması için valiliğin girişimleri gerçekleşmişti. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın girişimleri ile Kültür varlıklarını koruma kurulunca tescil edilen Aydınpınar Camii’nde Rekonstrüksiyon projesi öncesinde söküm çalışmalarına başlandı. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerine yapılan çalışmada caminin hasarlı bölgeleri sökülecek. Daha sonra 1952 yılında yapıldığı gibi tekrar yapılarak turizme kazandırılacak.