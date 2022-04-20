70 yıllık cami restore edilecek

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 1952 yılında inşa edilen Aydınpınar Cami restore edilecek.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararıyla 7 Ocak 2001’de tescil edilerek koruma altına alınan tarihi Aydınpınar Cami’nde zamanla çökmeler ve çatlaklar oluştu. Yöresel işçilik taşıyan ahşap minberi ve kürsüsü 1963 yılında yapılan cami, yapılacak projeyle restore edilecek. Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, Müze Müdürü İhsan Arslan ve Müftü Rüstem Can, restorasyon çalışmalarının yapılacağı camide incelemelerde bulundu. Camide zamanla oluşan hasarları kontrol eden heyet, çalışmaların tamamlanmasının ardından yapının yeniden ayağa kalkacağına dikkat çekti.