7 mahalleye muhtarlık binası
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören muhtarların çalışma şartları iyileştiriliyor. Düzce Belediyesi, muhtarlık binalarının daha modern ve kullanışlı hale gelmesi için 7 mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören muhtarların çalışma şartları iyileştiriliyor. Düzce Belediyesi, muhtarlık binalarının daha modern ve kullanışlı hale gelmesi için 7 mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi, mahalle muhtarlarının hizmet standartlarının arttırılması yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ihalesi yapılan Tokuşlar, Beyciler, Aşağı Yahyalar, Sarayyeri, Soğukpınar, Akpınar ve Camikebir Mahallelerinde inşaatları başlayan yeni muhtarlık hizmet binalarında eş zamanlı olarak çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 7 mahalle genelinde devam eden inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Çalışmalar hızlı şekilde tamamlanarak, binalar kısa süre içerisinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0