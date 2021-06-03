628 farklı bitki türüne zarar veriyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ile mücadelede ile ilgili olarak “Öncelikli olarak alternatif mücadele içeren entegre mücadele prensipleri hedef alınmalı gerek kalınması durumunda son çare olarak kimyasal mücadele uygulamaları tercih edilmelidir” denildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Amerikan Beyaz Kelebeğinin 628 farklı bitki türüne zarar verdiğini belirterek “Düzce’de uzun yıllardan beri görülen Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı birinci döl zararı genellikle mayıs sonu haziran ayının ilk haftalarında görülmeye başlanmakta. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlar meydana getirebilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğünü ayrıca diğer bitkilerden fındık, elma, armut, kiraz, bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zarar yaptığı tespit edilmiştir. Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına nadiren de yaprağın üst kısmına bırakmakta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar toplu halde yaprakta beslenmeye başlamaktadır. Bu dönemde birlikte yaşayan kurtçuklar üzerlerine bir ağ tabakası örerek yaşamlarına devam ederler. Beslenmesini tamamlayan her bir birey bireysel yaşamaya başlar ve ardından etrafa dağılarak gelecek dönemin erginlerini oluşturmak üzere dinlenme ya da kışlama formu olan pupa dönemine girerek toprağın çatlakları, çatı araları ya da ağaç gövdesindeki çatlaklara gizlenmektedir. 2021 yılında ilk kelebek çıkışlarının 17 Nisan 2021 tarihinde görüldüğü ancak kelebek çıkışlarının peyderpey görüldüğü bugünlerde bahçelerde zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yapraklar kontrol edilmelidir, şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtalar 1-3 günde açılacaktır ve yumurtadan çıkan genç larvaların yaklaşık 10 gün ayrılmadan birlikte beslenerek yaşamlarını sürdürecektir. Dolayısı ile zararlının tırtıl kolonileri ilk döl için haziranın ilk yarısında sayılmalıdır. Tırtıl kolonileri fındık bahçelerinde çaprazlama olarak birer ocak atlanarak her bahçede 10 Ocakta sayılmalıdır. Zararlı ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır” denildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek ise yaptığı açıklamada bölgede Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere iki döl zararı olan bu zararlı ile mücadele kapsamında yapılan kontrollerde yapraklarda yumurta paketleri ve larva kümeleri görüldüğünden dolayı mücadele zamanının geldiğini söyleyerek “Çıkışların aynı anda olmaması nedeniyle üreticilerimizin bahçelerini sürekli kontrol etmeleri zararlının ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıkması durumunda mücadele çalışmalarına başlamaları gerekir. Mücadelede öncelikli olarak alternatif mücadele içeren Entegre Mücadele Prensipleri hedef alınmalı gerek kalınması durumunda son çare olarak Kimyasal Mücadele uygulamaları tercih edilmelidir. Kelebeğin çıkış ve popülasyon yoğunluğunu tespit etme amacıyla Feromon ve Işık tuzaklarıyla ergin kelebeklerin çıkışı ve yoğunluğu belirlenerek mücadeleye karar verilmeli, Fındık alanlarında ocak başı 5 tırtıl kolonisi tespit edilirse mücadeleye karar verilmelidir. Eğer mücadele gerekli ise çevresel zararı az olan yöntemlere öncelik vermek üzere değişik mücadele yöntemleri bir arada kullanılabilir. Öncelikle mekaniksel mücadele, biyolojik mücadele ve fiziksel yöntemler uygulanır. Eğer uygulamalar yeterli olmaz ise çevre dostu pestisitler kullanılır. Kullanılacak ilaçlar seçilirken çevre ve doğal düşmanlar için en az zararlı olan kimyasal ilaçlar seçilir ve uygulanır. Öncelikle yumurta kümelerinin ağaçlardan toplanarak imha edilmesi Kültürel Mücadelede büyük önem arz etmekte ve Teleskobik makaslarla uzun dallardaki tırtıl kolonilerini kesip atmak herhangi bir kimyasala gerek kalmaksızın hem çevre hem de insan sağlığını korumuş olacaktır. Ayrıca ağaç gövdelerine karton, mukavva ya da jüt çuvalların asılması böceğin toplu halde yakalanmasına yardımcı olacaktır. Mücadelede asıl amacın, zararlının tamamen yok edilmesinden çok popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak zararlının meydana getireceği zararın ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak olmalıdır” dedi.

İl Müdürü Çiçek “2021 yılı Düzce İl Özel İdaresi bütçesinden alımı yapılan ilaçların zararlının yoğun görüldüğü muhtarlıklara İl ve İlçe Müdürlüklerimizce dağıtılacak, ayrıca 2020 yılında Düzce Merkez ve 7 İlçe Ziraat Odaları desteğiyle alımı yapılan İlaçlama Makinasıyla, köylerin ortak alanları, yol kenarları ilaçlanacaktır. Öncelikle muhtarlıklara dağıtılan ilaçların kullanılması, yeterli olmaması durumunda ise çiftçilerimizin İl veya İlçe Müdürlüklerimize başvurarak reçete yazdırmalarını, reçete sonucunda yazılan ilacı alarak ilaçlı mücadeleye başlamaları gerektiği, mücadelede toplu mücadelenin önem arz etmesi nedeniyle zararlının yoğun olduğu alanlarda birlikte mücadele zararlının yoğunluğunu düşürecektir’’ ifadelerinde bulundu.