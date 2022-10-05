Duygusal, Sözsüz İletişim ve İlişki Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Araç Olarak Fiziksel Terapi” proje ulusal ajans tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje çerçevesinde 6 ülke otizm spektrum bozukluğunu inceleyecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama okulu, otizm spektrum bozukluğu üzerine hazırladığı proje Ulusal Ajans tarafından desteklenmesi uygun bulundu. Bu çerçevede 250 bin Euro destek alacak olan projede KA220 okul eğitimi alanında stratejik ortaklık türündeki projenin ortakları arasında Danimarka, İspanya, Sırbistan, Yunanistan ve İrlanda yer alıyor. Proje çerçevesinde Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireylerle çalışan kurumların, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin sosyal-duygusal, sözsüz iletişim ve ilişki becerilerini geliştirmek ve kurumsal kapasitelerini artırmak amaçlanıyor. Proje çerçevesinde 6 hareketlilik yapılacak, her bir hareketliliğe tüm ülkelerden üçer kişi katılacak. Projenin sonunda Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireylerin günlük hayata daha kolay entegrasyonu için bir modül ortaya çıkarılacak.