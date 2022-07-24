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6 ayda, 11 bin kişilik etkinlik yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi 6 aylık süre içerisinde gerçekleştirdiği 118 etkinlikte, 11 bin 555 kişiye kütüphane oryantasyonu gerçekleştirdi.

DÜZCE 24.07.2022, 11:19
6 ayda, 11 bin kişilik etkinlik yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi 6 aylık süre içerisinde gerçekleştirdiği 118 etkinlikte, 11 bin 555 kişiye kütüphane oryantasyonu gerçekleştirdi.

Düzce’de okur sayılarının arttırılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce İl Halk Kütüphanesi, 2022 yılında, onlarca etkinlik düzenlendi. Temmuz ayına kadar kütüphane içerisinde 118 etkinlik gerçekleştiren Düzce İl Halk Kütüphanesi, 2003’den bu güne en çok etkinlik yaptığı yıla ulaştı. Etkinliklere katılım sağlayanlar arasında ise en çok çocuklar yer aldı. 7 bin 180 çocuğa kütüphane oryantasyonu yapan Kütüphane yöneticileri, 4 bin 10 kız çocuğuna ve 3 bin 170 erkek çocuğa ulaştı.

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