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532 öğrenciye çalışma masası

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Vali Cevdet Atay tarafından başlatılan ‘Her Evde Bir Okul’ projesi kapsamında evinde çalışma masası olmayan 532 öğrenciye çalışma masası verildi.

DÜZCE 19.11.2020, 17:05
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532 öğrenciye çalışma masası
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de Vali Cevdet Atay tarafından başlatılan ‘Her Evde Bir Okul’ projesi kapsamında evinde çalışma masası olmayan 532 öğrenciye çalışma masası verildi.

Vali Cevdet Atay tarafından başlatılan "Her Evde Bir Okul" Projesi meyvelerini vermeye başladı. Düzce’de Mesleki okullarda yaptırılan masa ve sandalyeler öğrencilere ulaştırılıyor.

Vali Cevdet Atay tarafından uzaktan eğitime destek amaçlı başlatılan "Her Evde Bir Okul" Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve hayırseverlerin katkılarıyla Düzce merkezde 100, il genelinde toplam 532 öğrenciye çalışma masası Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine götürülerek, ailelerine teslim edildi.
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