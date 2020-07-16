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500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu
DÜZCE TOKİ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ ALPEREN ÜN, LİSELERE GEÇİŞ SINAVI'NDA (LGS) TÜM SORULARI DOĞRU CEVAPLAYARAK TÜRKİYE BİRİNCİLERİNDEN BİRİ OLDU.
DÜZCE 16.07.2020, 21:41
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Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Alperen Ün, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.
Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Alperen Ün, tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan aldı ve Türkiye birincilerinden biri oldu.
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|39
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|35
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|63
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|58
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|44
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|33
|43
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|33
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|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
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|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
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|35
|59
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|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
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|35
|54
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|35
|52
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|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
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|35
|45
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|34
|44
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|35
|43
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|35
|42
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|35
|36
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|35
|34
|17. Watford
|35
|34
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|35
|31
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|35
|30
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|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
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|54
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|36
|51
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|36
|50
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|35
|50
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|36
|48
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|36
|43
|13. Real Betis
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|41
|14. Real Valladolid
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|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
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|36
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|36
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|32
|19. Mallorca
|36
|32
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