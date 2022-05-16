500 sporcu dereceye girmek için yarıştı

Türkiye U-14 Oryantiring Şampiyonasının 3.kademe yarışları Düzce’nin tarihi Konuralp bölgesinde başladı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Türkiye U-14 Oryantiring Şampiyonasının 3.kademe yarışlarına "Batı Karadeniz’in Efesi" Prusias ad Hypium Antik Kenti ev sahipliği yaptı. 11 farklı ilden 30 kulüp ve 502 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk ayağı Konuralp bölgesinde gerçekleşti. İkinci ayağı ise Anıtpark Meydanı’nda son buldu.

Ellerindeki haritalarla bitiş noktasını bulmaya çalışan sporcular birbirleriyle kıyasıya yarışırken, Gençlik Merkezleri tarafından Sanat Sokağı kuruldu. Gençlik haftası münasebetiyle kurulan sahnede şiir okunması, Çanakkale Konulu Hikaye okunması, Kafkas yöresi halk oyunları, Trabzon yöresi halk oyunları ve Gençlik konseri verildi.

Gençlik Merkezlerinin hazırlamış olduğu gösterilerden ve konserlerden sonra Türkiye U-14 Oryantiring Şampiyonasının 3.kademe yarışlarının ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninin ardından program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.