500 sağlık çalışanı Düzce’de buluşuyor

Ülke genelinde yaşanan afetlerden dolayı ertelenen Sağlıkçılara Vefa kampının tarihi netleşti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ertelenen Sağlıkçılara Vefa Kampının 20-22 Ağustos tarihleri arasında Gölyaka Kültür Park’ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje ile canları pahasına fedakarca çalışma gerçekleştiren sağlık çalışanları, Sağlıkçılara Vefa Kampı adı altında Düzce’de buluşacak. Gölyaka Kültür Park’ta gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek olan kamp Türkiye’de bir ilk olacak. Gölyaka Kültür Park’ta 6-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ancak ülke genelinde meydana gelen yangın afetleri nedeniyle ertelenen proje 20-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

500 sağlık çalışanı ve ailelerini Düzce’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Başkan Özlü, “Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan proje ile hafta sonu itibariyle ülkemizin birçok ilinden Düzce’ye gelecek sağlık çalışanlarımızla buluşacağız. Onları kentimizde misafir edeceğiz. Dünyayı sarsan ve ülkemizde de ciddi sonuçlar doğuran korona virüs pandemisiyle mücadelede takdire şayan fedakârlıklarına şahit olduğumuz sağlıkçılarımızın bir nebze de olsa moral bulmaları adına etkinliğimizi planladık. Haklarını ödeyemesek de her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri en büyük temennimizdir. Çadır kampı etkinliğimize katılacak olan tüm sağlık çalışanları ve ailelerine şimdiden Düzce’mize hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

Kamp cuma günü başlıyor

20 Ağustos Cuma günü saat 12.00 itibariyle kamp alanına girişlerle başlayacak olan organizasyonun ilk günü yerleşme ve tanışma olarak geçecek. 3 günlük vefa kampına katılacak sağlık çalışanları, doğada keyifli vakit geçirirken aynı zamanda Yoga, Sabah Egzersizi, Zumba, Yangın Farkındalık Eğitimi, Pandemi Psikolojisi, Temel Kampçılık eğitimi, İşaret Dili Atölyesi, Açık Hava Sineması, Foto Safari - Fotoğrafçılık Atölyesi, Doğa Nesnelerinden Sanat Eseri Yapma eğitimi, Tanışma Oyunları, Kamp Ateşi ve Canlı Müzik etkinlikleri düzenlenecek. Öte yandan sağlıkçıların çocuklarının da unutulmadığı kamp alanında Palyaço gösterilerinden Çocuk Oyunlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.