50 sporcu dereceye girmek için yarıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de okul sporları gençler ve yıldızlar judo müsabakalarına 50 sporcu katıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları Gençler ve Yıldızlar Judo müsabakaları Judo Spor Salonu’nda yapıldı. 50 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, boş vaktini spor yaparak değerlendiren ve katıldığı müsabakalarda da derece alan tüm sporcuları tebrik ederek “Solanlarımız çocuklarımızla güzel” dedi.