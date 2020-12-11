5. ölçüm cihazı Düzce’ye geliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de son aylarda artan hava kirliliğinin ardından Hava Kalitesi Değerlendirme toplantıları düzenlendi. Düzenlenen toplantıların ardından Düzce’ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5. ölçüm cihazı getirilecek.

Son günlerde Düzce’nin hava kalitesi endeksinin olumsuz anlamda yüksek değerlere ulaşmasının ardından Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Hava Kalitesi Değerlendirme toplantıları yapıldı. Bir çok yeni karar hayata geçirilirken, Düzce’nin yapısı ile ilgili de açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamada, Düzce’nin çanak şeklinde yapısı, nemli iklimi, hakim rüzgarların hızının düşük ve esme sayısının az olması, enverziyon durumlarının yaşanması ve şehirleşmenin de etkisi ile özellikle kış aylarında zaman zaman hava kirliliği değerlerinde saatlik ani artışların yaşandığı vurgulandı.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre hava kirliliğinin fazla olduğu düşünülen noktalarda hava kirliliğine sebep olan kaynak tespitine yönelik ölçümler yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Düzce’ye daha önce Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu gönderilmişti. Düzce’de daha önce bulunan 3 hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ve 1 adet mobil istasyondan alınan verilere ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Bölge Müdürlüğü tarafından hava kirliliğine sebep olan kaynak tespiti için analizlerin yapılması adına Düzce’ye 5. istasyon geliyor. Partikül maddelerin kaynak tespitinin yapılması için gelecek olan bu son ölçüm cihazından alınan örneklerin analizi Üniversiteler ile işbirliği içerisinde yapılacak ve hava kirliliği kaynağı kesin olarak tespit edilmeye çalışılacak.