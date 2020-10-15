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5 mahallede yeni güzergahlar oluşturuluyor

DÜZCE’DE YERLEŞİM ALANLARININ GELİŞMESİ SONRASINDA İHTİYAÇ DUYULAN YENİ GÜZERGAHLAR İÇİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER 5 AYRI MAHALLEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

DÜZCE 15.10.2020, 11:42
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5 mahallede yeni güzergahlar oluşturuluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yerleşim alanlarının gelişmesi sonrasında ihtiyaç duyulan yeni güzergahlar için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 5 ayrı mahallede çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde alt ve üst yapısal çalışmaları sürdürüyor. Alınan son bilgilere göre Düzce genelinde yerleşim alanlarının genişlemesi ile birlikte ihtiyaç haline gelen yeni güzergahlar için 5 ayrı mahallede çalışmalar yapılıyor. Şıralık, Sarayyeri, Koçyazı, Nalbatoğlu ve Arapçiftliği Mahallelerinde bulunan yolların genişleme çalışmalarını yapan ekipler, bir yandan da yeni güzergahlar oluşturmaya başladı.

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