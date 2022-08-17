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5. İslami Dayanışma Oyunları’na madalyalarıyla damga vurdu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi Nuray Levent Güngör, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yine kazandığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı.

DÜZCE 17.08.2022, 12:50
5. İslami Dayanışma Oyunları’na madalyalarıyla damga vurdu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi Nuray Levent Güngör, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yine kazandığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı.

Nuray Levent Güngör, 64 kg sıkletinde koparmada 97 kg ile gümüş madalya kazanırken, silkmede 121 kg ile oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Totalde ise 218 kg ile tekrar rekor kırarak yine altın madalya almaya hak kazanan Düzce Üniversitesi öğrencisi, İstiklal Marşımızı okutarak ülkemize gurur yaşattı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Nuray Levent Güngör’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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