5 farklı ülkeden 20 araştırmacı bir araya geldi

Düzce Üniversitesi’nin yürütücü kurum olarak yer aldığı Mesleki öğrencileri, çırakları ve mezunları web tasarımı ve geliştirme konusunda yetiştirmek için açık kaynak bir e-öğrenim programı isimli Erasmus+ Stratejik Ortaklık Programı olan projenin ikinci uluslararası toplantısı Yunanistan’da yapıldı.

Loannia Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya 5 farklı ülkeden 20 araştırmacı katıldı. Toplantıya Düzce Üniversitesi’ni temsilen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, İşletme Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. İstemi Çömlekçi ve Dr. Ali Güven, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Dr. Fatih İlkbahar katıldı.

Web tasarımının; basic, advance ve more advance seviye olmak üzere üç farklı modül olarak ele alınarak, web tasarımı öğrenimi için açık kaynaklı e-öğrenme programı oluşturulması hedeflenen projede, her bir modülde 26 ayrı konu anlatımı, değerlendirme testi, video anlatımı ve alıştırma bulunuyor. Proje modülleri ortak ülkeler tarafından kendi dillerine çevrilmiş ve hazırlanan moodle eğitim platformu https://webleap.eu/moodle/ adresinden erişime açıldı.

Proje dahilinde oluşturulan bu platform üzerinden 3 farklı seviyede ücretsiz olarak online web tasarımı eğitimi alınabiliyor.