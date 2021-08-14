47 kişi hayvan saldırısından hastaneye başvurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Temmuz ayında sağlık kuruluşlarına 47 kişi başvurarak, köpek ve kedilerin kendilerine saldırdığını belirtti.

Düzce’de kedi tırmalaması veya köpek ısırması ile ilgili olarak her ay hastanelere onlarca kişi başvuruda bulunuyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’de bu vakaları takip ederek hem kedi hem köpekleri alarak kontrollerini sağlıyor. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde sağlık kuruluşlarına intikal eden 47 ısırık vakası için köpek ve kediler ekiplerce 10 gün boyunca müşahede altına alındı. Müşahede altında tutulan köpek ve kedilerde kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlemlenmedi.