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4. Uluslararası mühendislik araştırmaları sempozyumu başladı

DÜZCE(İHA) – Tüm mühendislik alanlarında geçmiş deneyimlerin, yeni gelişmelerin ve araştırma sonuçlarının sunumu ve paylaşımı amacıyla düzenlenen 4. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

DÜZCE 04.03.2022, 19:23
4. Uluslararası mühendislik araştırmaları sempozyumu başladı

DÜZCE(İHA) – Tüm mühendislik alanlarında geçmiş deneyimlerin, yeni gelişmelerin ve araştırma sonuçlarının sunumu ve paylaşımı amacıyla düzenlenen 4. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını Düzce MYO Müdürü ve sempozyum düzenleme kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Etem Gürel, toplumun geleceğinin şekillenmesinde mühendislik bilimlerinin yadsınamaz bir yeri olduğunu belirterek mühendislik alanında disiplinler arası çalışmanın önemi üzerinde durdu. Gürel, sempozyumun temel amacını, mühendislik alanında yer alan farklı çalışmaları bütüncül olarak ele almak şeklinde açıkladı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı ve sempozyum düzenleme kurulu Başkanı Prof. Dr. Resul Kara, sempozyum ile 16 farklı mühendislik alanında 135 bilimsel çalışmayı, literatüre ve bilime kazandırılmasına aracılık ettikleri için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Geleneksel mühendislik anlayışının değiştiğini dile getiren Prof. Dr. Resul Kara, bilgi ve teknolojinin sanayiye aktarılmasının kazanç olarak ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Kara, sözlerini Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak bölge sanayicileri ile iş birliği içerisinde olduklarını söyleyerek tamamladı.

“Milli bilinci yüksek mezunlar yetiştirmek önemli”

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesinin son yıllarda mühendislik alanında büyük ilerleme kaydettiğine dikkat çekerek, Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2022’de mühendislik kategorisinde Düzce Üniversitesinin devlet üniversiteleri arasında birinci olduğunu, sanayi gelirinde ise dünyada 90. sırada yer alma başarısı gösterdiklerini katılımcılarla paylaştı. Mühendislik alanlarını, disiplinler arası çalışmalarla farklı yeterliliklerle yoğurmanın rekabet avantajı sağlayacağı tespitinde bulunan Prof. Dr. Çakar, nitelikli mezunlar kadar, milli bilinci yüksek mezunlar yetiştirmenin de önemine vurgu yaptı. Sanayi ortaklarıyla hayata geçirdikleri İstihdam Meleği projesinin, nitelikli iş gücü için önemli bir çözüm olduğunu dillendiren Çakar, programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Stratejik değerlendirmelerde bulundu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ihtisaslaşma alanında Düzce Üniversitesinin ilk beş bölgesel kalkınma üniversitesi arasında yer aldığını ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti. Mühendislik araştırmaları çözümlerinde birlikte geliştirme ve birlikte başarma konulu bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Mandal, günümüzün karmaşık, değişken ve dinamik konularının çözümü için kapsayıcılığın ve birlikte geliştirmenin önemi üzerinde durdu. Geleceğin mühendislik araştırmalarında modelleme ve simülasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Mandal, Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşüm konusunda dikkat çekici tespitlerde bulundu. 4. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu’nun ilk günü, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’ndeki farklı salonlarda gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.

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