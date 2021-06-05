4 bin ton ürün ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Nisan ayında 4 bin 65 ton 720 kilo ürün yurtdışına ihraç edildi.

Düzce her geçen gün sanayi ve gıda ürünlerini yurt dışına ihracat yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde ihracat yapan firmaların Nisan ayı ihracat miktarları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bin 84 ton 65 kilogram fındık ve ürünleri için 122 adet, bin 509 ton 725 kilo gıda maddeleri için 44 adet ve bin 471 ton 930 kilogram orman ürünleri için 63 adet ihracat sertifikası düzenlendi. Toplamda 229 ihracat sertifikası düzenlenirken, bu ürünlerin toplam miktarı ise 4 bin 65 ton 720 kilogram ürün çeşitli ülkelere ihraç edilmiş oldu.