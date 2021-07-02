357 çocuğun sertifika heyecanı

Düzce Belediyesi Çocuk kulübü 2020-2021 eğitim yılı mezuniyet töreni yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan dönem sonu etkinliğinde çocuklar kadar velileri de heyecan dolu anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 22 branşta kurs verdiği 350 öğrenci ve Anasınıfında eğitim gören minikler için dönem sonu etkinliği düzenlendi. Çocuk Kulübünün Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen dönem sonu etkinliğine Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Dr. Cengiz Tuncer ve Sinan İnan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Girgin ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can, öğrenciler ile velileri katıldı.

357 çocuk sertifika aldı

Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, Matematik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, İngilizce, Fiziksel Gelişim, Karikatür, Bağlama, Piyano, Gitar, Sahne Sanatları, Çocuk Korosu, Modern Dans, Keman, Ritim, Jimnastik (4-6 Yaş), Bale (4-6 Yaş), Görsel Etkinlik Grubu (4-6 Yaş) ve Mutfak Atölyesi (4-6 Yaş) branşlarında hem eğlenen hem de öğrenen 350 çocuk ile anasınıfından mezun olan minikler sertifikalarını aldı.

Herkesi hayran bıraktılar

Minikler öğrendiklerini sergileme fırsatı buldukları sertifika töreninde, şarkılar söyleyen minikler, bale ve jimnastik gösterileriyle de başta aileleri olmak üzere törene katılan davetlileri hayran bıraktı. Ayrıca kurs süresi boyunca öğrencilerin yaptığı el emekleri sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

“İnşallah daha yoğun katılımla kurslarımıza devam ederiz”

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli programda yaptığı konuşmada, “Çocuk Kulübümüz, geleceğin teminatı çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de sosyal gelişimlerine destek olmak için çalışmaya devam ediyor. Bu kurs döneminde 22 derslik bazında 350 çocuğumuz eğitim aldı. Anasınıfı öğrencimiz mezun oldu. Pandemi dolayısıyla öğrenci sayımız mesafe kuralları gereği yarıya düştü. İnşallah daha sağlıklı daha güzel günlerde daha yoğun katılımla kurslarımıza devam ederiz. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi kutluyorum. Kültür Müdürümüz ve Çocuk Kulübü yöneticilerimiz başta olmak üzere eğitimlerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik, mezun olan anasınıfı öğrencileri ve kursiyerlerin sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.