316 okulda aynı anda yapıldı

Düzce AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa 316 okulda 68 bin öğrenci ile afet tatbikatı yapıldı.

Düzce AFAD Müdürlüğü tarafından 316 okulde eş zamanlı olarak afet tatbikatı yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, il genelindeki 316 okulda gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatına 68 bin 326 öğrenci ile 7 bin 180 öğretmen katıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay da, bir okuldaki tatbikata katılarak, sınıftaki öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı. Vali Atay, deprem senaryosunda öğrencilerle birlikte çök ve kapan uygulaması yaptı.