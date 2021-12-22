30 ton dağ çileği daha verimli hale getirilecek

Düzceli kadınlar kendi ürettiği ürünleri gastronomi turizmine kazandırmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Düzce Dağ Çileği Köyü projesinin başındaki heyet, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etti.

Düzceli kadınlara istihdam sağlayacak olan Dağ Çileği Köyü Projesinin hayata geçmesi için büyük katkı sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret eden proje ekibi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Proje alanı olarak yıllık 30 ton dağ çileği üretimi yapılan Yığılca ilçesinin seçilmesinin ardından projenin hayata geçmesi için çalışmalarını başlatan proje ekibi, Dağ Çileği Köyü’nün Düzce turizmine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere Başkan Özlü’yü ziyaret eden Ulviye Dikmen, Serap Küçük, İmran Aktepe, Ayşegül Şenol, Feride Güçlü, Mücella Ulcay ve Hakan Özdemir, Özlü’nün hem yeni yılını kutladı hem de Düzce Belediyesi olarak çalışmalara verilen destek için teşekkür etti.

‘’Kadınların emeklerini önemsiyoruz’’

Dağ Çileği Köyü proje ekibinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Düzce Belediye Başkanı Özlü, kadınlara yönelik çalışmalarda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti. Kadınların iş hayatına katılmasının ve bunu yaparken de ilin gelişimine katkısının anlamlı olduğunun altını çizen Başkan Özlü, “Dağ Çileği Projesi ile hem kadınlarımız kendi el emeklerini ve yapmış olduğu ürünleri satabilecek hem de Düzce’mizin adı ülke genelinde bu güzel proje ile anılacak. Projenin hayata geçmesi için belediye olarak kadınlarımızın yanındayız ve destekçisiyiz” ifadelerinde bulundu.