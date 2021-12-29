3 ton hamsi dağıtılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek olan Hamsi Festivalinde 3 ton hamsi ikram edilecek.

13-16 Ocak 2022 tarihleri arasında Düzce’de ki alışveriş merkezinin arkasındaki açık alanda yapılacak olan Hamsi Festivali ile ilgili basın ile bir araya gelen Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri tüm Düzcelileri festivale davet etti.

Dernek Başkanı Mustafa Bilgin katılımcılara 3 ton hamsi ikram edeceklerini belirterek “Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği olarak hamsi festivalinin ilk kez 2018 yılında gerçekleştirmiştik. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiğimiz festivali bu yıl farklı etkinliklerle 13 – 16 Ocak 2022 tarihleri arasında AVM’nin arkasındaki açık alanda yapacağız. Festival kapsamında Düzceli vatandaşlarımıza 3 ton temizlenmiş hamsi ikram edeceğiz. Hamsi ikramlarımız sadece Cumartesi ve Pazar günleri olacak” dedi.

Ağaoğlu davet edilecek

Bilgin Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu festivale onur konuğu olarak davet edeceklerini belirterek “Festival alanımızda yöresel ürünler, kıyafetler satışa sunulacak. Karadenizli sanatçılarımız müzik ziyafeti verecek. Festivalimizin sponsoru yok. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile önümüzdeki günlerde görüşmede bulunacağım. Kendilerinin onur konuğumuz olması için teklifte bulunacağım. Tüm Düzceli vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.