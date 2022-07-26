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3 milyondan fazla hayvan sevki yapıldı

Düzce’de veteriner sağlık raporu ile birlikte Haziran ayında 3 milyon 393 bin 645 hayvanın sevki diğer şehirlere yapıldı.

DÜZCE 26.07.2022, 16:18 26.07.2022, 16:29
3 milyondan fazla hayvan sevki yapıldı

Düzce’den diğer şehirlere her ay düzenli olarak hayvan nakilleri yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimlerinin haziran ayı raporuna göre, Düzce’den diğer şehirlere en çok kanatlı hayvan sevki yapıldı. 219 ayrı sevk belgesi ile 3 milyon 292 bin 490 adet kanatlı hayvanın sevki yapılırken, 112 adet büyükbaş ve 33 adet küçükbaş hayvanda diğer şehirlere sevk edildi.

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