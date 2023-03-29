DÜZCE(İHA) – Düzce’de ocak ve şubat ayında Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3 bin 255 hayvan aşılandı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Düzce’de ocak ve şubat ayında bin 739 hayvana şap, 586 büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 666 hayvana kuduz aşısı ve küçükbaş 264 hayvan aşılandı.