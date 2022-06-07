3 bant Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu

Akhisar Belediyesi 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası’nda Milli Sporcu Savaş Bulut üçüncü oldu.

Akhisar Efendi Bilardo Spor Salonu’nda yapılan Akhisar Belediyesi 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonasına 100 sporcu katıldı. Ülkemizi Kore’de PBA Tour’da temsil eden bilardo sporcusu Savaş Bulut 100 elit bilardo sporcusunun katıldığı turnuvada üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

Usta bilardocu Savaş Bulut, “Uzun zamandır oynadığım en keyifli organizasyondu. Sporun en önemli noktası kitleleri bir araya getirmesi, insanlar arasında dostluk ve sevgi bağının oluşturulabilmesidir. Akhisar bu organizasyonla bunu gerçekten en güzel şekilde başardı. Umuyorum geleneksel olarak devam edecektir. Kore yolculuğum öncesi benim için iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Daha çok çalışmalıyım. Bu sene 9 turnuvamız var. Ben hepsini en iyi şekilde oynayarak ilimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.