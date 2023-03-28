3 ayda 120 ton tıbbi atık bertaraf edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye tarafından ‘Temiz Şehir Düzce’ mottosu çerçevesinde iki yıl önce faaliyete geçirilen Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, 2023 yılının ilk 3 ayında 120 ton tıbbi atığın imha edilmesini sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri neticesinde Düzce’ye kazandırılan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, kurulduğu günden bu yana Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde tıbbi malzeme kullanımı gerçekleştirilen tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan atıkların steril hale getirilmesini sağladı. Lisanslı araçlarla toplama ve taşıma sistemi oluşturarak en iyi teknolojilerden biri olan Otoklavla Sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edildiğine dikkati çeken Başkan Dr. Faruk Özlü, “Düzce bizim evimiz ve bizler her fırsatta dile getirdiğimiz bu söylemi hayata geçirdiğimiz projelerimizle temiz, düzenli, sağlıklı ve daha yaşanabilir hale getirme gayreti içerisindeyiz. Tıbbi Atık ve Sterilizasyon tesisimizde bu gayretlerimizin bir yansıması olarak önemli bir işlevi başarılı şekilde yerine getiriyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde 120 ton atığın mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayan tesis, gerek ilimizde gerekse de bölgemizde önemli bir eksiği kapatmış oldu. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarını devam ettirmesi için gereken çalışmayı el birliği ile sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.