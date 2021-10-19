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28 gram esrar 2 gram tohumu ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ekiplerinin gün ağarırken yaptıkları ortak operasyonda 2 gram kenevir tohumu ve 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

DÜZCE 19.10.2021, 11:18
28 gram esrar 2 gram tohumu ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ekiplerinin gün ağarırken yaptıkları ortak operasyonda 2 gram kenevir tohumu ve 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce ili Merkez ilçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Duraklar Köyü mevkiinde akşam saatlerinde KOM Şubesi ortak yaptıkları yol kontrolünde minibüste yolcu olarak bulunan F.T.’nin uyuşturucu maddeyi A. A.’dan aldığını beyan etmesi üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan adli arama talebi üzerine şüphelinin evine 04.00-07.00 saatlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık 2 gram kenevir tohumu ve toplamda 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli A. A. Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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