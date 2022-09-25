26 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 26 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan imam hatip okullarında başarılı olan öğrencilerin hafızlıkları İl Müftülüğü tarafından kontrol edildi. Kontrollerde başarılı olan 26 kız ve erkek öğrenciler, hafızlık icazet merasiminde belgelerine kavuştu.