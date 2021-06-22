26 bin çiftçiye 68 milyon ödeme yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri kapsamında 26 bin 688 çiftçiye 68 milyon 358 bin 290 lira ödeme yapıldı.

Düzce’de fındık üretimi ile uğraşan binlerce üreticiye alan bazlı destek ödemeleri mayıs ayı içerisinde yapıldı. İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği, Organik Tarım Desteği ve Toprak Analizi Destekleri kapsamında Düzce’de 2020 yılı üretim sezonuna ait Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri yapıldı. Düzce’de fındık üretimi ile uğraşan 26 bin 688 çiftçiye 418 bin 853 dekar alan için 68 milyon 358 bin 290 lira ödeme yapıldı.