Son Dakika
26 Araç ile sahada çalışmalar devam ediyor
DÜZCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCELİLERE HİZMET GÖTÜRMEK VE SORUNLARI EN KISA SÜREDE ÇÖZMEK İÇİN 4 EKSKAVATÖR, 2 KEPÇE, 3 GREYDER, 3 TIR VE 16 KAMYON İLE SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
DÜZCE 16.10.2020, 15:09
1
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzcelilere hizmet götürmek ve sorunları en kısa sürede çözmek için 4 ekskavatör, 2 kepçe, 3 greyder, 3 tır ve 16 kamyon ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her bir mahalleye girerek daha modern bir Düzce için çalışıyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, 26 iş makinesi ve araçla, Nalbantoğlu, Koçyazı, Arapçiftliği ve Sarayyeri mahallelerinde yol açma, Ağa mahallesinde reglaj çalışması yaptı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Atatük Bulvarında ve Şerefiye mahallesinde kaldırım tamiratı yapılırken Gazhane caddesinde ve Sancaklar mahallesinde de yeni kaldırım çalışması yapıldı.
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2