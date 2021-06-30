244 binden fazla aşı yapılan Düzce’de Aşı Merkezi yoğun ilgi görüyor

Düzce Valiliği ve İl Sağlık Müdürülüğü koordinesinde açılan Covid-19 aşı merkezi, Düzcelilerden yoğun ilgi görüyor. 244 bin den fazla aşının yapıldığı Düzce’de randevusuz aşı olunabilen merkez vatandaşlarında hayatlarını kolaylaştırıyor.

Düzce Valiliği ve Sağlık Müdürlüğü koordinesinde valilik önündeki turizm danışma ofisi olarak kullanılan mekan, Covid -19 Aşı Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Vali Cevdet Atay tarafından açılan merkezde vatandaşlar kimlikleriyle gelerek randevu almadan aşılarını yaptırabiliyorlar. Özellikle yoğun çalışma hayatının içinde yer alan veya sağlık kuruluşları uzak olduğu için aşılarını yaptıramayan vatandaşların aşıya ulaşımında kolaylık sağlamak için açılan merkeze vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor.

Yetkililer Covid-19 Aşı Merkezi sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verdiğini belirtilerek, hayatın normale dönmesi için aşının mutlaka yapılması gerektiğini bildirildi.

Düzce’de ise aşılamada bugüne kadar 244 bin 145 kişi aşılandı. 75 bin kişi ise 2 doz aşısını tamamladı.