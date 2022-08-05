230 köpeğin kısırlaştırılması sağlandı

Düzce Belediyesi, can dostlara yönelik kısırlaştırma ve sağlıklaştırma çalışmalarında Temmuz ayı genelinde toplam 452 sokak hayvanına tedavi uygularken, 230 köpeğin de kısırlaştırılmasını sağladı.

Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Hayvan Konukevinde misafir edilen can dostların her türlü bakımlarının yanı sıra sağlıklaştırılmalarına yönelikte gereken özen gösteriliyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Düzce Belediyesi Hayvan Konukevinde, yaralı olarak konukevine getirilen can dostların tedavilerinin modern cihazlarla yapılmasının yanı sıra rehabilitasyon sürecinin de sağlıklı şekilde sürdürülmesi sağlanıyor. Hayvan Konukevinde Temmuz ayında kontrolsüz üreme ve hastalık riskleriyle baş edilebilmesine yönelik toplam 230 can dostun kısırlaştırılması yapıldı.

Tedavi ihtiyacı bulunan 252 sokak hayvanına genel, 200 sokak hayvanına ise parazit tedavisinin uygulandığı konukevinde ayrıca 15 can dost da sahiplendirilerek yeni yuvalarına yolcu edildi.