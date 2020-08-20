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23 Nisan İlkokulu tüm hazırlıkları tamamladı
21 EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAĞI OKULLAR İÇİN DÜZCE 23 NİSAN İLKOKULU’NDA TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
DÜZCE 20.08.2020, 13:02
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DÜZCE (İHA) – 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağı okullar için Düzce"de 23 Nisan İlkokulu’nda tüm hazırlıklar tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzu çerçevesinde Düzce’de 23 Nisan İlkokulu’nda tüm hazırlıklar tamamlandı. 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde okul girişlerinde sosyal mesafe kurallarının anlatıldığı yazılar asıldı. Okul girişi ve her sınıf girişinde dezenfektanlar yapıldı. Ayrıca okulun tamamında da temizlik ve hijyen çalışmaları yapıldı.
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