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2022’de zorunlu hale geliyor

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Şefi Büşra Sevim Tok, 2022’de e-fatura geçiş zorunluluğuna ilişkin satış geliri limitlerinin düştüğünü ve çok daha fazla firmanın e-faturaya geçişi zorunlu hale geleceğini aktardı.

DÜZCE 12.12.2021, 10:41
2022’de zorunlu hale geliyor

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Şefi Büşra Sevim Tok, 2022’de e-fatura geçiş zorunluluğuna ilişkin satış geliri limitlerinin düştüğünü ve çok daha fazla firmanın e-faturaya geçişi zorunlu hale geleceğini aktardı.

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Şefi Büşra Sevim Tok, 2022’de e-faturaya geçecekler KOBİ’ler için bilgilendirmelerde bulundu. Zorunlu e-faturaya geçiş asgari limitler her yıl aşağı çekildiğini bildiren Tok, “Gelir İdaresi Başkanlığınca açıklanan bazı detaylar ise şöyle. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılması planlanan bazı değişikliklerle brüt satış hasılatı 2021’de 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara, gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara e fatura zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, konaklama hizmeti veren otel işletmelerine de zorunlu hale geliyor” dedi.

Büşra Sevim Tok, mevcut sistemde mükelleflere aynı gün kesilen faturaların toplam tutarının vergiler dahil 5 bin lira, mükellef olmayanlara kesilen faturaların toplam tutarı 30 bin lirayı geçiyorsa e-fatura kesildiğini ancak yeni tebliğle kesilen faturaların toplam tutarını 10 bin liraya indirildiğinin altını çizdi.

“2022 için zorunlu e-defter ve e-irsaliye de var”

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Şefi Büşra Sevim Tok e-defter ve e-irsaliye ile ilgili olarak ise şunları aktardı; “e-irsaliye uygulama zorunluluğuna geçiş yapan 2021 ve sonraki hesap dönemleri için ciro limitinin 25 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi bekleniyor. Toplam satış hasılatı nedeniyle e-fatura sistemine geçiş yapması gereken firmaların da 1 Temmuz 2022 tarihinden önce bu dönüşümü gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işletmeler 1 Ocak 2023’te e-defter uygulamasına geçecek. e-arşiv zorunluluğunun 1 Ocak 2022’de başlaması bekleniyor. Bu gelişmelerle birlikte taslak tebliğin e-belgeler kapsamındaki hemen hemen tüm alanları kapsayacak. Bu da bize ciro kısıtlamalarını azaltarak e-belgelerin kullanım kapsamının genişletildiğini ve çeşitli sektörlerin ve şirket ölçeklerinin e-dönüşümünü desteklediğini göstermektedir. Ciro kısıtlamalarının azaltılması ile e-belgelerin dönüştürülmesinde tıkanıklık yaşanabilir. Bu nedenle e-dönüşüm işlemlerinizi bir an önce başlatmanızı ve e-dosya sistemine katılmanızı öneririz. KOBİ’lerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.”

Tos son olarak ise Bilsoft Yazılımın 2005’ten beri 100 bin üzerinde kullanıcısına dijital dönüşüm alanında hizmet verdiğini belirterek “KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen ön muhasebe programı olan Bilsoft, e-dönüşüm, banka entegrasyonu, pazar yeri entegrasyonu ve daha bir çok özelliği ile firmaların bütün ihtiyaçlarına cevap vermektedir” dedi.

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