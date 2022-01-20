banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı

2021 yılında 1 milyon 229 bin hastaya hizmet verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı sağlık kuruluşlarında 2021 yılı içerisinde 1 milyon 229 bin hastaya hizmet verdi. Hastalananların büyük bir kısmının tercihi Devlet hastaneleri oldu.

DÜZCE 20.01.2022, 11:20
2021 yılında 1 milyon 229 bin hastaya hizmet verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı sağlık kuruluşlarında 2021 yılı içerisinde 1 milyon 229 bin hastaya hizmet verdi. Hastalananların büyük bir kısmının tercihi Devlet hastaneleri oldu.

Hizmet kalitesini arttıran Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde 2021 yılında tüm ilde hastanelere başvuran hastaların yüzde 65 ini karşılayarak 1 milyon 229 bin hastaya hizmet vererek şehrin sağlık öncüsü olmaya devam etti.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin yılmaz, artan ihtiyacı karşılamak üzere 36 olan yoğun bakım yatak sayısının yapılan iyileştirmelerle 85’e yükseltildiğini belirterek “Tüm tesislerimizin toplam yatak sayısı 354’den 559’a yükseltilmiştir. Sağlık insan gücümüz 2 bin 316’dan 2 bin 684 ‘e yükseltilmiştir. Artan hizmet kapasitesiyle beraber hekim sayımızda aynı oranda artmış ve uzman hekim sayımız 140’da 199’a pratisyen hekim sayımız 179’dan 242 ye yükseltilmiştir. Uzman hekim sayısı ve yan dal branş çeşitliliğiyle ilin önde gelen sağlık tesisi olan Düzce Atatürk Devlet Hastanesinden 2018 yılından bu yana hızla kapasitesini arttırıyor. İlde yoğun talep olan Romatoloji, Endokrin poliklinikleriyle ilimizde tek olan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi yine onkoloji Hematoloji yan dallarıyla da geniş bir hasta kitlesine hizmet vermektedir” dedi.

78 bine yakın fizik tedavi seansı yapılmış

22 bin 635 ameliyatla yılda 40 bin 356 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Dr. Yasin Yılmaz, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinde ilin öncüsü olan ve yatak doluluk oranları yüzde 90’lara ulaşan Muncurlu ek hizmet binamızda yeni servis alanının oluşturulmasının yanı sıra Hidroterapi biriminin oluşturulmasıyla hastalarımızın ihtiyaçlarına çok farklı açılardan cevap verecek bir kapasiteye ulaşılmıştır. 77 bin 759 fizik tedavi seansı yapılmıştır. Akçakoca devlet hastanemizde kurulan fizik tedavi ünitemizle de ilçemizde fizik tedavi hizmetleri başlamıştır. Özellikli hizmetlerin başında gelen Diyaliz Ünitemizde yılda 12 bin 137 seans gerçekleştirilmiştir. 4 bin 330 endoskopik işlem bin 254 doğum, 22 bin 635 ameliyatla yılda 40 bin 356 operasyon gerçekleştirilmiştir. 426 bin 381 görüntüleme sayısının yanı sıra hastalarımızın aylarca sıra bekleme çilesini en aza indirmek için 24 saat hizmet veren MR ünitemizle 45bin 386 hastaya işlem yapılmıştır. Evde Sağlık hizmetleri kapsamında 29 bin 269 ev ziyareti gerçekleştirilmiş ve tıbbi bakım uygulanmıştır” ifadelerinde bulundu.

191 bin 387 Covid aşısı yapıldı

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, son olarak “Ağız Diş Sağlığı Merkezimize 136 bin 671 hasta başvurmuştur. Yakın bir zamanda Ağız Diş Hastanesi ünvanı olacak merkezimiz bölgede anestezi altında diş tedavisi uygulayan tek merkezdir. Tüm bunların yanı sıra yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına Covid 19 Pandemisinde merkezi üs olan hastanelerimizde 65 bin 674 hastaya tanı ve tedavi hizmeti verilmiştir. 191 bin 387 Covid 19 aşısı uygulanmıştır” dedi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, evde sağlık hizmeti alan hastaları zaman zaman evlerinde, hastanede yatarak tedavi alanları da hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11