2020 yılında 341 ticari işletme kuruldu

DÜZCE(İHA) – Türkiye Sicil Gazetesi ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre 2020 yılı içerisinde Düzce’de 341 ticari işletme kuruldu. Ayrıca, 92 ticari işletme kapanırken, 31 şirkette de tasfiye kararı alındı.

Dünya genelinde etkili olan Korona virüs salgını sonrasında bir çok tedbirler alınmış, bir çok işletme geçici olarak kapatıldı. Hükümet tarafından esnaflara kolaylık sağlanmak amacı ile bir çok destekleme paketi açıklandı. Türkiye Sicil Gazetesi ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre Düzce’de de 57 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi, 4 Kooperatif ve 31 Şirket kapatıldı. Ayrıca 1 Kooperatif ve 30 şirkette tavsiye edildi.

Kapanan işletmelerin yanı sıra Düzce’de de bir çok işletme açıldı. Aynı kaynaktan alınan verilere göre Düzce’de 69 gerçek ticari işletme açıldı. Bunun yanı sıra Düzce’de 4 kooperatif daha 2020 yılı içerisinde açıldı. Şirket olarak açılan firma sayısı ise 268 olarak belirlendi. Düzce’de 2020 yılı içerisinde ise 341 işletme açılarak faaliyete geçti.