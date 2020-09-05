2020 yılı sonbahar şap aşılama kampanyası başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce ve ilçelerinde büyükbaş hayvanlarda görülen viral bir hastalık olan şap hastalığına karşı sonbahar dönemi kampanyası başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de halk arasında ’dabak’ olarak bilinen çift toynaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalık olan Şap’a karşı sonbahar dönemi aşılaması başladı. Bu kapsamda Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler Hacıyeri Köyü’nde aşılamaya başladılar.

Yetkililer aşı kampanyası ile ilgili olarak kampanya kapsamında 2 ay üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanların aşılanacağını belirerek “Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır. Ayrıca ilk defa aşılanan buzağıların ilk aşıdan 21-30 gün sonra rapel aşılarının yapılması gerekmektedir. Kampanya kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Aşılama kampanyası çerçevesinde tüm yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburi olup ayrıca, buzağı desteklemesinden faydalanmak ve yurtiçi nakillerde Veteriner Sağlık Raporu almak için şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere aşılanmış ve ikinci aşı son 6 ay içerisinde yapılmış olmalı, ayrıca LSD aşısı ile son bir yılda bir defa aşılanmış olması gerekmektedir" denildi.