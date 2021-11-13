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200 doktor adayı önlük giyecek
DÜZCE (İHA) –Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bu yıl kazanan 200 doktor adayı önlük giyerek mesleğe adım atacak.
DÜZCE 13.11.2021, 14:17
DÜZCE (İHA) –Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bu yıl kazanan 200 doktor adayı önlük giyerek mesleğe adım atacak.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2021-2022 döneminde kazanan doktor adaylarına yönelik önlük giydirme programı düzenlendi. Düzce Üniversitesi tarafından hazırlanan programda tıp fakültesi öğrencileri Okulun konferans salonunda önlüklerini giyerek doktorluk mesleğine adım atacak. 200 öğrenci 18 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da doktor önlüğünü giyerek mesleğe adım atacak.